餐飲零售疫情下重創　逾5萬人失業現轉工潮　 　

餐飲界疫下影響經營，失業率是各行業之冠。(何天成攝)

餐飲服務活動業在疫情下，是失業重災區，今年5至7月失業率達14%，全行之冠，失業人數多達34,500人，而零售業失業人數亦達23,800人。有工會反映，業界面臨轉工潮，最為常見是轉任保安員，因培訓課程較簡單；但在疫情下部分課程停辦，打工仔苦無前路。

疫情下逾千間食肆結業，街上吉鋪處處，食肆因禁聚令停止晚市，飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，不少食肆暫停營業或縮短營業時間，員工被迫停薪留職，放無薪假情況非常普遍，部分人放無薪假2個月，開工無期，估計25萬從業員中，三分之二受影響。

他指，不少計劃轉行僱員選擇保安業，認為工資足夠維生。惟疫情下不少課程停開，包括僱員再培訓局課程，令打工仔苦無前路，「想轉工都轉不到」。僱員再培訓局解釋，5月初分階段恢復面授課堂，停課期間推行網上學習安排，協助學員遙距復課，但因疫情趨嚴峻，上月中再度暫停面授課程至今。

零售、住宿及膳食服務業合計的失業率升至10.8%，香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，員工放取無薪假情況持續，有員工由今年3月至今，每月僅獲少許工資，只能依靠做替工幫補生計。部分較年青從業員已轉行至保安、物業管理及清潔等，較年長僱員因未能應付課程而留在本行。