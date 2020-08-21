持牌保安員半年增2.6萬人　多由失業重災餐飲零售業轉行

疫情下經濟轉差，今年5至7月失業率6.1%，失業人口升至逾24.2萬人，重災區餐飲及零售業打工仔為求生計，紛紛轉行至入行門檻低的保安業，勞動市場出現大洗牌。據保安局最新數字，截至今年6月底，逾33.8萬人持有效保安人員許可證，半間間急升逾2.6萬人，與近年每年平均增加約2600人比較，升幅約9倍。商會代表指出，近期入行人數大增，多了中年人加入，不過，預計流失率會隨日後經濟環境好轉而增加。

持有保安員許可證人數由2011年的28.3萬人，升至2015年突破30萬人，近年平均每年增加1000至2000多人，且以60歲以上為主。41至50歲持牌人數由2012年起逐年下降，由約7萬人下跌至去年約5.8萬人，不過，今年半年間，人數已急增6600人，在新增2.6萬名生力軍中，佔四分之一。

持牌人增加與行業需求大有關，香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌指出，受修例風波及疫情影響，各行業對保安需求增加，「由唐樓到半山豪宅、學校到商場都需要保安」，長短期職位均有空缺，12小時日薪替工平均可達830港元。另外入職門檻低，亦吸引入學員花費600港元參讀約16小時課程可取得證書，合資格取得甲類及乙類保安人員許可證，故吸引不少人入行。

僱員再培訓局去年10月至今年6月間，為失業、開工不足或放取無薪假期等情況開辦「特別‧愛增值」計劃，該局指，選擇物業管理及保安業相關課程人數超過7400人，佔整體報名人數約20%，是最多市民報讀的「職業技能」課程行業範疇。

保安業商會主席何啟文承認，近月從業員明顯增長，估計每月近千人入行，較往年升約50%，大部分來自餐飲、或零售業，平均年紀約為50歲，現時約有20萬名活躍保安從業員，職位空缺仍有2至3萬個。不過，他以2008年金融風暴為例，指當年保安員大輻上升，但至2010年經濟轉好，業界再面臨嚴重人手短缺。

保安局轄下保安及護衞業管理委員會規管保安業，委員麥美娟認為，今年投考保安員人數上升主要與失業率有關，但若未來經濟環境改善，業內或再出現人手短缺。她認為保安業工作性質不穩定，多為外判制，從業員轉換僱主或工作環境，認為政府需要推動保安業專業化，增加行業吸引力，令「年輕人覺得有前景、有晉升空間，願意入行」。