何志平專欄：陰謀故事

何志平指特朗普上台以來，關於美國被「幕後政府」統治的傳聞甚囂塵上。

去年底，美國聯邦調查局（FBI）確認了一個與特朗普有密切關係的極右陰謀論團體為恐怖組織，揭起無數風波和不斷的漣漪。

好友邁斯特最後一次來訪是在二○一九年底。不期然的話題又扯上這件事來。朋友又是白種人，來自美國南方，所以對這白人至上的極端組織有一定的了解。

他承認：「美國政治中一直存在陰謀思想和偏執狂的暗流。一八三三年，有一個名為反共濟會的政黨，專門致力於揭發共濟會控制世界的陰謀為政綱而獲得了眾議院百分之十的議席。」

QAnon「匿名者Q」起源於二○一六年總統大選「披薩門」的陰謀論，聲稱民主黨候選人希拉妮‧克林頓在華盛頓的薄餅店經營孌童癖販賣兒童的集團！

「匿名者Q」是互聯網的產品，起源於二○一七年十月的4chan（英語不記名的綜合型網上討論區）一個邊緣論壇，並通過社交媒體傳播。

這是一種右翼陰謀論，名稱與美國高級別的政府安全許可（Q Clearance）有關，而聲稱，美國政府內部有一陰謀集團「深層政府（幕後政府）（deep state）」正在與特朗普秘密交手，而特朗普很快會清除這些敵手。

「深層政府」（幕後政府） 論長期以來被陰謀論者引用，用來質疑一些國家在民選政權外另有實際統治集團。特別是自特朗普上台以來，關於美國被「幕後政府」統治的傳聞甚囂塵上。篤信這一傳聞的群體「匿名者Q」，自稱對政府機密有所了解，並宣稱全世界都有一群崇拜撒旦的孌童癖者，他們本質上統治着整個世界，控制着一切。他們控制着政客，控制着媒體，控制着荷里活和傳媒。這個龐大的高層秘密的巨大網絡正密謀各種針對特朗普及其支持者的邪惡計劃。現在，特朗普知道了這個邪惡陰謀的不法行為，並會制止他們的，說明了這是一場偉大的善與惡之戰，特朗普及其所謂的Q小組正在努力銷毀崇拜撒旦的孌童癖者的全球陰謀深層政府是一群政治、商業和荷里活精英大亨，因為他們崇拜撒旦，虐待和謀殺孩子！

他們還堅信，在特朗普之前、列根之後的歷任美國總統都屬於這麼的一個與銀行家、各國首腦有所勾結的高層次陰謀團夥。

邁斯特滔滔不絕的說：「這組織都捲入了現實世界的暴力事件，包括武裝對峙，未遂綁架，騷擾活動，槍擊事件和至少兩起謀殺事件。個多月前，聯邦調查局將『匿名者Q』指定為恐怖威脅和組織。」

「幕後政府」論的廣泛流傳與特朗普本人的推波助瀾不無關係，他曾多次明示、暗示「幕後政府」的存在及其對自己的威脅，並以其作為一種競選宣傳策略。

「匿名者Q」的戒律和詞彙與世界末日主義的新興極端宗教觀念密切相關。它的支持者也被稱為「一個瘋狂的陰謀邪教」和「一些互聯網上最傑出的特朗普粉絲」。

他們還認為，即將會發生名為「風暴」的事件，成千上萬的陰謀集團成員將會被逮捕，送往監獄，而美軍將會無情地控制了全國。「風暴」的結果將是美國的救贖和地球上的「大覺醒」。每個人都會意識到這組織的信念一直以來都是正確的，這將帶領我們進入一個偉大的全新烏托邦時代。

邁斯特又感嘆：「匿名者Q的論述現已趨向主流。它已經讓一大群特朗普支持者買單而更具有正當性。臉書（Facebook）找到了成千上萬的群組和頁面，以及數百萬支持他們的關注者和成員。」

我最後對邁斯特說，二次世界大戰前的德國，好像也有同樣的一個故事！