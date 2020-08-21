東方日報A1：刑恐東方記者案開審　黎智英承認無受挑釁爆粗鬧人

壹傳媒黎智英於二○一七年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，過程被拍下。黎否認一項刑事恐嚇罪，案件昨在西九龍法院開審。受害人出庭作供，指案發當晚到維園採訪黎，並站在七米外拍攝，當他收機後約十秒，突然見到黎站在身前，黎不但爆粗指罵他「×你老母×」，更揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」。另外，黎在警誡下承認案發時受害人沒有作出挑釁行為，又聲稱所謂「搞你」僅指申請禁制令、找律師協助或報警。

被告黎智英（七十二歲），被控於一七年六月四日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。若被告一經定罪，最高可被判監禁兩年和罰款二千元。

控方昨表示會傳召三名證人，包括X、Y，及為X診症的精神科醫生，並會將被告的警誡錄影會面呈堂。被告在一八年八月十六日接受警方錄影會面，被告在警誡下除了承認曾用粗口罵X外，也同意案發時X沒有對他作出挑釁行為。

X供述，他自一九九五年開始在東方做記者，起初在突發組工作，一四年「佔中」前後調職，專注採訪關於被告的新聞，間中會跟隨被告出入。X強調，他跟着被告時會保持距離，不會太過接近。X坦言，雖然他在跟隨被告的工作中沒有遇到太大困難或「拗撬」，但期間亦曾遇上特別事故。

一六年十月一日傍晚，他到灣仔會展採訪，並在約八米外用長鏡頭拍攝被告，期間見到被告在車上副駕駛座用手機拍攝他。X昨坦言感到驚訝，覺得「好奇怪」。同年十一月廿七日晚，他獨自在中環一間食肆外，相隔約六米外拍攝被告，期間被告突然用粗口大聲罵道：「×你老母×」，並重複喝罵兩至三次，X當時感到「有啲驚」，遂即時離開。

由於黎往常會出席維園六四集會，故X於案發當日亦獲指派到維園採訪。當晚七時許，X在約七米外的維園內音樂亭外見到被告和李柱銘，於是取出相機及攝錄機拍攝現場大環境及被告的特寫照，期間被告曾「怒睥」X兩至三次，X當時已感到莫名其妙。約十五分鐘後，集會接近尾聲，X完成拍攝和收機，他垂手休息，視線亦離開被告。

約十秒後，X卻突然見到被告站在半米之外，用右手食指指向他，厲聲喝罵道：「×你老母×」、「實搵人搞×你」、「你唔好咁近影我，我實搵人搞×你」、「我講畀你知，我已經影×咗你相」。被告其後走開幾步，隨即又回頭再兩次指罵：「×你老母×」。X當時「呆咗」，只向被告說：「唔會㗎啦，你放心啦。」至晚上十時許，X工作完畢返回公司，向公司匯報事件後前往警署報案。

法庭昨播放當晚由X及其同事Y拍攝的片段，可見被告當時「怒睥」鏡頭，又見他用右手食指指着X，並以粗言穢語指罵他。X形容被告當時罵他時非常大聲，表現「兇狠」。

X接受辯方盤問時，承認在一三年至一七年間，若人手許可，他所屬的專案組會安排同事跟隨被告出入，監察其行動，但重申該組亦有其他工作。X也承認《蘋果日報》是東方的大競爭對手，但強調「有正面都會報」。

辯方向X展示一四年八月東方的一篇報道，報道指被告乘車看醫生時疑不顧記者安全，有照片顯示大量記者靠近着車輛，辯方問X相中記者是否有違新聞操守。X認為記者若有阻黎出入，便是有違操守，但他不清楚當時的情況。另一則被指刊登在東方有關「黎志英」的「訃聞」，辯方質疑其內容令讀者聯想到被告，但X指該篇訃聞看來僅為廣告，與新聞無關。

案件編號：WKCC 956/2020

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