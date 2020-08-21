你要知：足不出戶都中暑？　醫生拆解原因

近月市民生活作息改變，又或因工作需要而長時間留在家中，戶外活動減少。有人以為不外出沒有和陽光直接接觸，中暑就與自己無關。其實就算留在室內，如果環境太焗太熱，都可能導致身體出現中暑。不過要減低中招機會並不難，聽聽醫生教路。

家庭醫生莫昆洋指出，很多人長時間留在辦公室工作，習慣較低溫環境，身體排汗調節體溫能力不及戶外工作人士。而疫情期間，不少人需在家工作，如果家中不開冷氣，或者「西斜」導致室內又焗又熱，身體出汗不多，就可能出現問題。

中暑是指身體中央溫度太高，通常高於攝氏40度，同時又失去體溫控制能力，以致體溫持續向上升，就稱為中暑。由於熱能會由熱處轉移到冷處，只要周圍環境溫度高過人體溫度，則不論室內抑或室外，即使不接觸陽光，都會導致體溫上升，「只要高於體溫攝氏37度，並維持長時間，人體又未能散熱，就可能引致中暑。」

要避免中暑，身體排出水分可達到散熱效果。一般人每日小便大約1.5公升，通過呼吸、流汗等，大概有500毫升以上水分排出。不常做運動的人，1小時最多排汗1公升，散熱程度會較慢。有訓練的運動員或常於高溫地方工作的人，每小時可排汗2至3公升，身體調節體溫能力較高。要強化身體排汗功能，要於較熱環境或者做運動，令身體流更多汗，一般大概10日左右，身體才學會增加排汗恒溫。

要身體持續排汗恒溫，吸收足夠水分是必需，但如果判斷飲水是否足夠？方法很簡單，「看小便顏色會比較準確」。如果小便太深色，意味喝不夠水，如果小便淺色，通常都是夠水。萬一家人出現中暑情況，當然要盡快尋求醫護人員協助，同時可以先將患者搬離酷熱和潮濕地方，移到陰涼通氣位置，將冰墊放置患者血流量較高的身體部位，例如額頭、腋下、股溝等位置，並盡快為患者降溫。