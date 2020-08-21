網民熱話：恐怖外傭大報復？　濃痰口水沖奶粉

外傭和僱主衝突不時出現，過往更曾揭發外傭在日常生活做些「小動作」，向僱主大報復。近日網上熱傳一傳恐怖片段，一名外傭在沖奶粉時竟吐出一大口濃痰口水入奶樽內，疑用作餵BB，網民不止直呼惡心，更着其僱主一定要追究到底。

有關片段昨日(20日)在Facebook不同群組熱傳。片段開始，身穿睡衣的外傭正在枱面沖奶，期間外傭將奶粉倒入奶樽後，突然張口，吐出一口濃痰及口水入奶樽內。外傭離開前，更向鏡頭方向望一望。雖然片段並未標示事發地點是否在香港，但有網民聲稱她是一名39歲印尼外傭，事後已被僱主解僱，估計她會再找新僱主，故「溫提」其他僱主切勿聘用。亦有網民指認識該女傭僱主，女傭在該僱主家庭工作2年，現已離職，片段是女傭自行拍攝，至離職後才傳給僱主。

雖然版本多多，但片段已嚇怕一眾外傭僱主，直指情況不能接受，認為要報警處理。亦有人擔人奶粉已用作餵BB，「好X街呀！唔係真係畀BB飲嘛？」、「一睇到咁嘅片，覺得請外傭好似放個炸彈喺屋企」。

網民有話說

Wakitoki Wakitoki：咁X街連BB都害

Sonia Choi：好衰呀！唔係真係畀BB飲嘛？

Ken：早有報應！

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020