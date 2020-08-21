警拘26歲男涉製毒今提堂　檢近500萬元可卡因

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，於昨午(20日)約一時進行反毒品行動，在馬鞍山恆明街附近截查一名姓鄭(26歲)目標男子，警員其後帶同該名男子搜查其位於馬鞍山一屋苑的單位。

警方在單位內檢獲約2支共重3公升液態可卡因、約503克懷疑霹靂可卡因，行動中檢獲的毒品總市值約498萬元。

另外，警員於單位內搜出一批製毒用原材料，包括有梳打粉、亞司通及一批製毒工具。警方相信有人將可卡因混入紅酒，以圖掩人耳目，以提煉方式將液態可卡因凝固，再包裝成製成品出售。

該名男子已被暫控一項「製毒」罪， 案件將於今日(21日)上午在沙田裁判法院提堂。警方重申，製毒屬非常嚴重刑事罪行，一經定罪可被判處終身監禁及罰款最高港幣五百萬元。

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