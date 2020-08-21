黎智英刑恐東方記者案第二天審訊　事主續作供

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，過程被拍下。黎否認一項刑事恐嚇罪，案件今早(21日)在西九龍法院續審。事主X將接受辯方盤問。

黎智英於早上約9時10分抵達法院。控罪指，被告黎智英(72歲)於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。若被告一經定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

X昨日(20日)出庭作供，指案發當晚到維園採訪黎，並站在7米外拍攝，當他收機後約10秒，突然見到黎站在身前，黎不但爆粗指罵他「×你老母×」，更揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」。

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