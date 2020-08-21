市民法院外請願轟黎智英禍港　支持受害記者告到底

壹傳媒黎智英今早(21日)再到西九龍法院，就其於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者一案應訊。在今早約8時10分，9名示威者陸續到法院外請願，他們各以1.5米距離分隔，手持「支持受害記者告到底」、「賣港求榮 不得好死」、「禍港先鋒現眼報」橫額，又高叫嚴懲禍港黎智英，打到賣國賊等口號。

控罪指，被告黎智英(72歲)於2017年6月4日，在銅鑼灣興發街1號維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。案件在裁判法院審訊，被告一經定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

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