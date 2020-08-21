城大學生會斥校方停收會費涉打壓　校方反指學生會帳目不清　

香港城市大學與學生會就收取學生會費一事出現分歧，今年6月開始，城大停止代學生會收取會費，該校學生會刊登聲明，稱多番與校方協商，倉猝間難以自行收取會費，但校方仍以「審計問題」拒絕代收，學生會認為校方以行政打壓學生會，勢為學生會帶來繁重的行政負擔。校方則批評學生會帳目不清，又指安排是基於尊重學生會的獨立運作。

城大學生會署理會長黃盛恒指，以往學生會的財務行政均由大學財務處協助，會費亦由財務處代收，但今年6月始，財務處以審計問題為由，拒絕為學生會代收會費。學生會曾與校方多次協商，反映自行收取會費的難處，並建議參考其它大學做法「分拆帳單」，由同學於繳交學費時自行選擇是否繳交會費，但校方斷然反對，並拒絕設立過渡期予學生會時間準備自行收費。

黃續指，收費安排改動倉卒，預計今年僅有約3成學生會交費，學生會的財務必然受影響，他又指，校方曾代發電郵通知本科生相關改動，卻不願意將學生會收費安排詳情列於電郵內容。

城大財務處則指，由學生會自行招收會員及會費是基於早前與學生會商討後，尊重學生會的獨立運作的決定，又指多年前已開始與學生會商討自行招收會員及會費，並要求學生會加強帳目審計，惟學生會帳目審計一直混亂不清、未有改善，學生會去年曾承諾會作出改善並自行處理會費事宜。