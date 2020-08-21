政府刊憲延任立會會期10.14開始　特首同日發表施政報告

早前全國人大常委會裁定，香港立法會真空期將由現屆立法會延任不少於1年過渡，港府今日(21日)刊憲公布，特首林鄭月娥指出今年10月14日為現屆議會2020至2021年度一般會期開始日期。

其實港府早前亦預告，林鄭月娥會於同日向立法會提交任內第4份《施政報告》，並於翌日(10月15日)出席立法會答問大會。不過，今年因應疫情嚴峻和社交距離的限制，《施政報告》諮詢將採取視像會議形式進行，並由下周起開始進行一共12場的主題式視像會議諮詢會。

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