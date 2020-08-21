質疑全民自願檢測成效　何栢良倡定期為高危群組驗病毒

全民自願檢測最快下月1日展開，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(21日)在電台節目表示，自願性的檢測對防疫作用有限。他指，內地成功阻止疫情擴散，並非靠全民檢測，而是靠早診斷、早隔離，認為本港要控制疫情，應將檢測資源進行針對性檢測，包括加強為餐廳、超市、安老院等員工進行循環檢測，否則只是「浪費子彈」 。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦指出，計劃旨在找出社區潛在患者，故此愈多人參與檢測愈好，期望有500萬至600萬人，如果最終只有百多萬市民參與便作用不大。許稱，目前已得知約有2000多名醫護人員參與採樣工作，希望最後有4000至5000名醫護參與。

對於日後是否要作定期全民檢測，許認為應該按風險，在高危行業或爆發地點作定期檢測，又指檢測過程中是利用條碼識別身份，毋須擔心私隱問題。

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