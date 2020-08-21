涉國安職務司警豁免公布身份　措施10.12生效

澳門立法會全體大會昨日(20日)細則性通過《修改〈司法警察局〉》法案。該法案建議澳門特首可例外免除公布涉及司警在職人員委任等資料，多名澳門議員關注措施會被濫用，又質疑法案關於「特殊職務」的定義過於空泛。

澳門保安司表示，修法目的為保障有關人員執行關於國家安全和涉黑涉毒職務時的人身安全。他又稱，獲豁免公布身份的人員或任何偵查人員在進行拘捕等執法行動時，必須表明身份，否則市民可反抗，若有關人員涉及濫用職權，市民隨時可投訴。

對於「特殊職務」表述空泛的質疑，保安司解釋，有關表述與葡國司法警察局組織法相關表述完全一樣，強調相關條文是經小組會多次討論的共識，希望議員尊重共識。

保安司建議法案生效日期由原來的9月1日改為10月12日，以令法案一旦獲細則性通過後，與司法警察局特別職程制度，以及2部法律的配套行政法規同日生效。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020