食肆設換氣系統冀重開晚市　業界倡設執枱專員防交叉感染

食肆如每小時達6次換氣，或可重開晚市堂食。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(20日)視察九龍灣淘大花園商場及食肆，有份與袁會面的叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍，今早(21日)在電台節目引述袁指，只要食肆符合特定標準，如換氣系統達每小時換氣6次，便可重開晚市堂食，而未達標的食肆，也可設置UV殺菌燈或高效能空氣過濾器代替。

黃表示，業界有共識設立「執枱專員」一崗位，以區分開上菜和收拾廚餘的員工，防止交叉感染，當中管理上或有困難，但總比倒閉好。他認為，政府不應等全民檢測完成才放寬食肆限制，他又表示即使放寬限制，但開始時只准2人一枱、食客人數不得超過座位總數一半，食肆的營運仍然困難。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，應再觀察疫情多一兩周，視乎確診個案數字是否繼續下跌、來源不明比例是否減少，才考慮是否放寬食肆限制措施，又強調如果要放寬，便要採取漸進式，例如一開始2人一枱，觀望兩周才放寬至4人一枱，不可如上次般「太鬆手」。

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