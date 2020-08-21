佯裝財務中介騙4人涉款451萬元　詐騙集團2男女落網

警方油尖警區於本年7月中接獲多個報案，受害人指稱於年初時接獲聲稱為銀行中介財務顧問的電話，了解他們的借貸需要，並指可為受害人向持牌銀行及財務公司提供低息高額貸款。

受害人不虞有詐，應邀前往一間位於尖沙咀寶勒巷，名為「好運耀強國際貿易有限公司」的財務中介公司，與騙徒洽談借貸事宜。騙徒佯裝作中介公司的顧問，陪同受害人前往銀行或按揭機構借取貸款，並於兌換本票提取現金後，再聲稱可將該批現金存放至其他銀行開戶，以換取更大借貸額。

部分受害人因而被游說，並將該批現金交予騙徒，着他代為處理開戶，未料騙徒其後失去蹤影，該財務中介的實體辦公室亦人去樓空，受害人始知被騙，於是報警。據悉，初步有4名受害人報案，所涉金額共約451萬元，受害人分別損失150萬、120萬、117萬及70萬港元。

警方油尖警區刑事調查隊經調查及情報分析後，成功鎖定兩名涉案男女，並於本月19日傍晚展開拘捕行動，在天水圍一個私人住宅單位拘捕兩名目標人物，並在單位內檢獲一批借貸文件。

據悉，兩名被捕男女均44歲，被捕女子報稱無業，為該間財務中介公司的註冊董事，而被捕男子則報任貨車司機，為該中介公司的前登記董事，相信受害人由他陪同前往銀行借貸，兩人正被扣留調查。

警方經深入調查，相信案件由一詐騙集團策劃，被捕男女均為集團骨幹成員，不排除將會有更多人被捕。警方亦不排除案中有更多受害人，呼籲市民如懷疑受騙，可與警方聯絡。

警方留意到近日涉及財務中介詐騙案有上升趨勢，強調串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，並提醒市民小心來歷不明的電話，切勿輕信中介並將現金在無保障下交予他人。

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