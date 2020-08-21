新增8間食肆上疫榜 一患者曾到北角3間食肆
2020年08月21日 11:17
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有居於北角健威花園的確診者曾於潛伏期內到訪區內的三間食肆。
新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(20日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多8間食肆上疫榜，其中一名確診者居於北角健威花園B座，他曾於潛伏期內到訪北角的3間食肆。
「新增確診者到訪餐廳名單」
港島
●北角健威坊 大家樂
●北角健威坊 丼丼屋
●北角健康邨1期 麥當勞
九龍
●紅磡崇富洋樓 源都冰室
●紅磡寶石戲院大廈 富臨漁港
●九龍灣國際展貿中心 蕃滿門
●黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳
新界
●屯門良景廣場 意樂餐廳
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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