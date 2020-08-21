新增8間食肆上疫榜　一患者曾到北角3間食肆

2020年08月21日 11:17
  • 東網電視
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    有居於北角健威花園的確診者曾於潛伏期內到訪區內的三間食肆。
    新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(20日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多8間食肆上疫榜，其中一名確診者居於北角健威花園B座，他曾於潛伏期內到訪北角的3間食肆。
    「新增確診者到訪餐廳名單」
    港島
    ●北角健威坊 大家樂
    ●北角健威坊 丼丼屋
    ●北角健康邨1期 麥當勞
    九龍
    ●紅磡崇富洋樓 源都冰室
    ●紅磡寶石戲院大廈 富臨漁港
    ●九龍灣國際展貿中心 蕃滿門
    ●黃埔新天地百寶坊 翠河餐廳
    新界
    ●屯門良景廣場 意樂餐廳
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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