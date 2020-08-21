公務員試用期參與非法活動　團體發聲明撐可被解僱　

過去多名公務員因涉嫌參與反修例等非法活動而被捕，公務員事務局早前致函各政府部門，指若有公務員在試用期內涉非法公眾活動被捕，並遭檢控可被解僱，有團體今日(21日)發聯合聲明表示支持，並指政府做法符合《香港國安法》、《基本法》、《公務員事務規例》及《公務員守則》對公務員的要求。

政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會發表聯合聲明，指《基本法》和《公務員守則》訂明公務員須盡忠職守，對政府負責，並要求公務員堅守法治。若公務員在試用期內參與針對政府的非法公眾活動，已違反法律和《公務員守則》。

聲明又提到，《公務員事務規例》要求公務員對在任行政長官及政府完全忠誠，公務員公開表達意見時，應確保其意見不會引致與其公職身份或職務有實際、觀感上或潛在利益衝突，或令人認為有損其執行職務時不偏不倚和政治中立的準則。若試用期間，公務員的言行令政府對其產生負面看法而不再聘用，亦屬正常僱傭關係。

聲明末再次強調，公務員的工作表現、專業知識及行為操守均十分重要，這些亦是公眾期望，認為公務員應有擔當，盡忠職守，確保香港繁榮穩定。

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