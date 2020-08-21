戴耀廷辦初選涉違選舉舞弊條例　團體請願促徹查

團體指雖立法會選舉押後1年，但歪風不可長，促選管會和廉署盡快徹查戴耀廷。(陳嘉順攝)

違法佔中發起人之一戴耀廷於今年7月11至12日牽頭組織民主派初選活動，有團體今早(21日)先後前往選舉管理委員會和廉政公署請願並遞交請願信，投訴戴涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》的行為，促部門盡快徹查。

團體香港漁民青年會高叫「盡快嚴懲戴耀廷、還港人廉潔選舉」、「偷步初選路人皆見，選管會盡快行動」等口號，並指選管會早已聲明香港法例沒有初選機制，惟戴不但組織初選活動，期間更與部分親民主派媒體合辦初選論壇，覺得上述行為均有協調參選人、促使某些參選人當選，以及阻礙其他人當選之嫌。

此外，舉辦初選論壇也構成非選舉開支代理人招致選舉開支的行為，該會認為以上行為均有違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》之嫌。

該會又指，雖然立法會選舉押後1年，但並不代表如此歪風惡行可放任不管，故促請選管會及廉署盡快徹查戴是否違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，讓選舉可重回正軌。

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