全民檢測醫護或日踩8小時　楊超發冀降時數增參與意欲

全民檢測計劃會有專人向市民抽取兩個樣本，包括是鼻腔及深喉樣本。

新冠肺炎疫情未止，有傳政府最快今日(21日)公布全民檢測計劃詳情。西醫工會會長楊超發今早在電台節目表示，據其了解，計劃將於9月1日開始，為期14天，並會有專人向市民抽取兩個樣本，包括是鼻腔及深喉樣本。而參與計劃的醫護會分三更制，每更4小時，為市民採集樣本。楊冀政府可降低工作時數，否則或會影響私家醫生參與意欲。

楊表示，工會至今有100多至200會員表示有興趣參與，但要視乎政府最終提供的條件。他又指，有消息稱政府要求參與計劃的醫護每日最少參與兩更，即共8小時，而私家醫生須兼顧自身的醫務工作，或會影響其參與意欲，希望政府可降低時數要求至每次4小時。

另外，楊又透露，有部分私家醫院要求有意協助全民檢測的醫護，須在重投工作前接受病毒檢測並呈陰性，故此醫護可能要利用自己的假期等候結果，亦可能影響醫護的參加意欲。

食物及衞生局局長陳肇始早前預計，全民檢測計劃會有大約500萬人參與。楊則擔心市民未必如預期踴躍，舉例當局近日在疫情爆發的地區派發4成樣本瓶，但只有約3成人會交回，形容有些失望，認為當局要想辦法增加市民參加的誘因，包括提供金錢獎勵等，否則全民檢測計劃的參與率會較之前更低。

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