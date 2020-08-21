政府開設逾430個有時限文書職位　現正接受申請

今年5月至7月本港失業率高達6.1%，為紓緩受到疫情影響而日趨嚴峻的失業情況，政府已在「防疫抗疫基金」預留60億港元，在公私營界別創造約3萬個有時限的職位，當中逾430個有時限的支援服務助理職位，現正接受申請。

成功申請者將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。他們將會獲調派到不同的決策局和部門工作，負責執行一般文書職務。

申請人須在香港中學文憑考試五科（包括中國語文科、英國語文科和數學科）考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。申請人須通過政府舉辦的中文及英文文書處理速度測驗才會獲邀參加遴選面試。所有符合有關入職條件，包括在本年度中學文憑考試取得所需學歷資格的香港特別行政區永久性居民，均可投考這個職位。

公務員事務局發言人今日（21日）表示，局方正統籌各決策局和部門有關支援服務助理的招聘工作，以提升效率和方便申請人無需重複遞交申請。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020