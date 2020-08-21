政府推全日禁堂食擾民　羅致光承認思慮不周

新冠肺炎疫情第三波爆發，港府一度收緊防疫措施，其中包括在所有食肆禁止全日堂食，但措施實施兩日急煞停，食肆午市可恢復堂食。勞工及福利局局長羅致光接受傳媒訪問時承認，推出全日禁堂食前未有想及對戶外工作者的影響，並承認政府在這問題上有責任。

羅表示，全日禁堂食政策醞釀兩至三星期，期間不少人討論，卻無人提出或會影響戶外工作者的午膳情況，直至下雨的日子，不少打工仔要在午膳時間冒雨開市餐，才驚覺原來有那麼多人受影響，承認在做政策時真的沒有想到，認同政府有責任，羅又坦言有時做政策會自覺「好蠢，咁都諗唔到」，但不會用「內疚」一詞。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020