超市減價恐奪小店生存空間　政黨倡政府設失業援助金

補貼僱主支薪的第二期保就業計劃本月31日開放申請，當中規定兩大超級市場須減價回贈市民，有政黨今日(21日)聯同不同行業的代表召開記者會，指規定對小商户不公，剝奪其生存空間，建議政府完善第二期保就業計劃。

士多老闆譚女士表示，大型超級市場原本經營已有優勢，大量入貨可以享有較高折扣，現時政府規定兩大超市申請計劃後須減價回贈，只會更加收窄小商户生存空間。她指，現時每月只有約2000港元生意額，希望政府向小商户提供更多支援，令他們「唔食飯都搵啖粥食」。議員鄭泳舜認為，兩大超市除了減價，也應承諾聘請更多僱員以達致「保就業」。

對於計劃規定聘用1000人以上的物業管理公司，接受第二期補貼時，必須回饋最少80%補貼予業主、業主立案法團。政黨指，聘用1000人以上的物管公司才須「回水」的門檻太高，令居住於單幢式物業的基層業主未能受惠。此外，政黨稱現時港鐵不被納入計劃涵蓋範圍，即是港鐵轄下的上蓋物業不會獲免管理費，但同時港鐵轄下各承辦商卻可申請保就業計劃，認為港鐵應向業户回水。

另外，該黨倡政府放寬自僱人士申請條件，同時加強保就業計劃秘書處人手，增設熱線協助申請人，又促請政府成立失業援助金，並推出良心企業計劃，建議於疫情下仍然賺錢的企業作回贈，協助有需要的市民，稍後會向政務司司長張建宗反映意見。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020