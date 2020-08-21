偷拍警嫂裙底囚2月　休班警提上訴遭駁回須即時服刑

男警長於2017年11月27日休班期間，在油塘「大本型」商場扶手電梯上偷拍女士裙底春，恰巧對方原來是「警嫂」，並機警地當場揭發事件及報警。警長莊志強事後被裁定作出有違公德行為罪成，判監2個月。莊不服定罪及判刑，早前向高院提出上訴，高院今早(21日)頒下判詞駁回其上訴，並維持原判，原獲保釋的被告亦需要即時服刑。

法官指，警方向法庭申請搜查令，檢查被告的手提電話內的涉案偷拍片段，其做法並無問題，而原審裁判官的裁決並無不妥，故駁回定罪上訴。法官亦指莊作為警員，其行為屬知法犯法，且並非一時衝動或判斷失誤，面對懲罰是咎由自取，並駁回刑期上訴。

上訴方於上訴時曾指，警方申請檢視被告手機片段的手令「文法不通，含糊不清」，未有清楚交代所搜查的物件，認為原審不應接納有關片段呈堂。不過法官指高院原訟庭就有關市民挑戰警方查閱手機資料的司法覆核剛頒判詞約1個月，警方前線人員對裁決的相關要求未能十足掌握實難以苛責，他們亦已盡力而為。法官指本案的手令內容或許有改善空間，但手令確清晰明確，需改善情況亦不致令其失效。法官亦指難以說申請手令的警員之處理手法和態度不真誠，或對受查者私隱權缺乏尊重。

至於上訴方批評原審在證供分析及事實裁定上犯上明顯錯誤，高院法官翻閱過原審的證詞及裁判官的裁決後，認為原審的判斷並非不合情理，其理由亦有說服力，並認同原審指莊故意偷拍事主裙底是唯一合理推論，故駁回其定罪上訴。

至於刑期方面，法官認為原審判即時監禁屬合適，又指雖然本案嚴重程度只屬一般，但不能忽視莊作為警員知法犯法，而原審亦沒有因莊的警員身份而加重刑罰，故判刑屬合適並駁回上訴。