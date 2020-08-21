北角寶馬山建扶手電梯等設施　可直達炮台山站

為方便市民往返炮台山地區和寶馬山地區，政府建議興建寶馬山行人通道系統，今日(21日)並就有關工程刊憲。工程包括興建升降機及扶手電梯等，工程進行期間，部分路段須要暫時封閉。

工程內容包括興建行人隧道，以連接英皇道升降機塔和港鐵炮台山站。另外，亦會興建行人隧道緊急出口、有蓋行人路、升降機塔連兩部升降機，以及高架有蓋行人道等，同時改建行人道、行車道、安全島及車輛進出口通道。

另外，工程亦會在炮台山道及天后廟道之間興建有蓋行人路、並興建高架有蓋行人道橫跨天后廟，以及在雲天徑興建有蓋行人路及扶手電梯等。

而隨着工程展開，部分路段須暫時封閉，多條路段更將永久封閉，當中涉及炮台山道部分現有行車道、行人路、行人過路處；炮台山道及天后廟道之間部分現有樓梯；雲景道現有行人過路處及部分行人道；雲天徑部分現有路邊區、行人路及樓梯等。

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