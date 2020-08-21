汽車零件銷售不獲定性零售業　政黨倡放寬抗疫基金申請條件

新冠肺炎疫情持續，政府日前決定推出第3輪防疫抗疫基金，有政黨及汽車維修零件銷售業代表今日(21日)表示，早前有業界人士申請零售業資助計劃被拒批，原因是不被定性為零售業，建議政府放寬申請條件。

防疫抗疫基金下推出零售業資助計劃，為合資格的零售商户提供一次過8萬港元資助。汽車維修零件銷售商甘先生表示，早前申請計劃被拒批，有關方面解釋指商户主要售賣零件予車房作維修用途，不屬於零售業，但甘先生指做生意不會理會銷售對象，同樣會售賣產品予街客。他稱知悉有少數同類商户申請計劃獲批，故不理解有關方面定義，又指疫情下生意額下跌超過90%，「死頂爛頂」希望政府提供支援。

議員周浩鼎及梁志祥批評，有關申請定義含糊不清，令人摸不着頭腦，建議政府審批時從寬處理，考慮行業特殊性，認為「規矩係死，人係生」，應於第三輪抗疫基金補漏拾遺，協助處於水深火熱的行業。

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