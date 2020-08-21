精神科醫生證事主抑鬱患適應障礙　嚴重者或會自殺

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，過程被拍下。黎否認一項刑事恐嚇罪，案件今早(21日)在西九龍法院續審。記者X已經完成作供，控方接着傳召為X診治的精神科醫生黃以謙作供，黃醫生指事主案發後出現抑鬱心境適應障礙的病徵，須服用藥物治療其抑鬱失眠病況。

黃以謙醫生供稱，X於2017年6月8日首次求醫，指自己自從案發後出現情緒問題，包括感到抑鬱、恐懼，出現失眠，難以集中精神，這均符合抑鬱心境適應障礙的病徵。他於是處方了5種藥物，包括抗抑鬱藥及安眠藥。

至同年7月7日及8月24日，事主先後覆診，雖然其病況有所紓緩，但他仍感到懼怕，並不斷回想起關於案發當日的事情，他於是繼續給他處方藥物。

在辯方盤問下，黃醫生指出一般會根據3個基礎，去判斷病人是否說真話，包括一致性、病徵的性質及病人說話時的神態舉止。而根據X在診症期間的表現，黃醫生認為沒有理由指他在說謊。黃醫生亦不同意抑鬱心境適應障礙只是一種輕微的病，更指這個病很多時候或會導致病人自殺。

被問及X曾否提到在事發後，他仍然在維園如常工作超過2小時，黃醫生承認在筆記中沒有相關紀椂，但由於他並不會逐字逐句寫下筆記，故此不肯定X有沒有談到此事。