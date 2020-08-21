元朗721事件13個月 網民發起和你Lunch 大批防暴警戒備

今日(21日)為去年反修例示威中，元朗721事件發生後13個月，當晚大批白衣人持械在元朗南邊圍村聚集，有網民發起在元朗西鐵站B出口近南邊圍村，進行「和你Lunch」示威。下午一時正，一名藍衣男子響應活動現身。

由於大批防暴警獲悉今日有示威活動，早已到場戒備，在西鐵站出口一帶拉起封鎖線，並截查該名藍衣男子。該名男子其後在場高叫口號。現場消息指，警員以封鎖線圍封在場記者，並檢查記者證件，有人疑違反「限聚令」被票控。

該名藍衣男子其後沿青山公路元朗段向元朗警署方向行走，沿途高叫口號。

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