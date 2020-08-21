港區國安法：美英等7國與港暫停移交逃犯　法律界指「雙輸」

美國國務院前日(19日)通知港府，終止移交逃犯、豁免國際航運利得稅等3項雙邊協議；而港府於昨午(20日)已按中央政府指示，通知美國駐港澳總領事館，暫停履行香港與美國移交逃犯及刑事司法協定。《港區國安法》於本年6月30日生效至今，已經有7個國家先後暫停與本港的移交逃犯協定，佔已簽訂國家總數三分一。有法律界人士認為，該些國家與港暫停協定，雙方都無益處。

執業大律師陸偉雄認為，事件變相令不法分子犯案更加有恃無恐，不法分子會鑽法律罅，犯罪前只要作好部署，犯案後逃到無司法協議的國家，就可以逃離法律責任。他續稱：「如果明知有人殺了人，但因為暫停協議令該人可逃避法律制裁，情況是不理想，法律公義不能得到彰顯」。

他指出，以往港府與發達國家有移交逃犯協定，罪犯即使要離開本港，只能到較落後國家，現時可逃到美、英及澳洲等發達國家；而對該些國家的罪犯而言，香港為一個發達的地區，亦為一個躲避刑責好地方。因些，雙方都有機會成為逃犯的避風港，形容為「雙輸」局面。

保安局局長李家超去年曾表示，由1997年至2018年底，本港與20個國家簽訂長期移交協議安排後，曾移交104人，首3位為美國、澳洲及英國，分別有68、10和8人；英國、加拿大及南韓亦屬移交數目多的國家。涉及的罪行包括販毒、欺詐、搶劫、盜竊、誤殺、強姦、性侵犯和洗黑錢等嚴重罪行的罪犯。

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