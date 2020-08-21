疫情下中小企受創最深　調查指逾4成僅能再撐半年

逾4成中小企指政府若不推出新一輪紓困措施，最多只能支撐半年。

新冠肺炎疫情重創各行各業，有團體今日(21日)發表調查結果，逾3成受訪公司的營業額較疫情前大跌至少一半，其中6成是中小企，另有逾4成中小企及2成半大型企業表示，若政府再不推出新一輪的紓困措施，最多只能支撐半年。

香港總商會本月11至15日，進行有關《施政報告》及政府紓困措施的調查，合共收回 231份問卷，當中近6成受訪公司為僱員人數少於50人的中小企業。調查結果顯示，在營業額下跌至少一半的受訪企業中，6成是中小企、近3成大型企業，反映疫情下中小企首當其衝。

調查中，受訪企業指現時面對的兩大挑戰分別是「商業夥伴出現財務困難」和「外國制裁產生的不確定性」；而中小企較大型企業容易受「資金周轉困難」及「生意不足而被迫停業」影響。

總商會總裁梁兆基表示，中小企是香港商界骨幹，現時眾多中小企陷入困境，情況令人憂慮，期望政府與商界協力，助這些企業度過難關。調查結果亦顯示，受訪公司認為「保就業」計劃是目前最有效的紓困措施，其次是向永久居民發放一萬元現金，以及特定行業資助。

至於對行政長官《施政報告》的期望，受訪公司一致認為政府應著重「持續抗疫及改善醫療系統」，其次為「提供財政支援以復甦經濟」，第三則為「改善政府管治及維持安全營商環境」。

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