市建局延長租金寬減至年底　租戶月租減75%

市建局宣布，延長轄下物業租戶的租金寬減措施至年底。

新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，至今未受控，市區重建局今(21日)宣佈，延長轄下持有物業內的住宅和商舖租戶的租金寬減，以及與發展商合作項目商場的商舖租戶所提供的租金寬減措施，上述措施原定下月底結束，現延長至2020年12月底。

市建局自今年4月推出相關措施，受惠租戶包括：安置大廈和重建項目內已收購物業的 350個租戶，租金可以獲得75%的寬減；12個發展項目、保育及活化項目內，市建局持有的商舖物業約90個租戶，每月租金會寬減75%；而市建局與合作發展商合營的7個商場內約 280個商舖租戶，該局會與發展商商討減租安排，按不同行業不同程度作寬減，最高減幅為原來租金的75%。

市建局與合作發展商合營的7個商場包括：荃新天地(荃灣市中心項目)、荃新天地2期(楊屋道項目)、利東街(利東街／麥加力歌街項目)、THE FOREST(洗衣街項目)等。市建局4月公布計劃時，曾透露半年的租金寬減計劃涉款約1億港元。

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