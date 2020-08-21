政府推全民檢測　凱普於2016年取得實驗所國際認證

新冠肺炎疫情持續，政府推行全民檢測計劃，委託三家化驗機構協助，三家機構分別為凱普醫檢、華大基因及金域。東網經查證後，證實凱普旗下的香港分子病理檢驗中心早於2016年已取得「香港實驗所認可計劃」」（HOKLAS）認可的S類別實驗所資格，該醫務化驗所符合ISO國際認證，並獲證可進行載於認可範圍內的測試類別中的指定檢測工作。

國家衞健委派出的內地核酸檢測支援隊，早前抵港了解檢測情況，先遣隊成員曾參觀凱普的香港分子病理檢驗中心。

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