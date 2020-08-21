全民檢測招醫護助採樣　時薪400元聘休班救護員參與

全民病毒檢測計劃將於下月進行，屆時全港18區均會設立採樣中心，港府擬招募約2000名醫護人員，協助市民採集樣本。有消息指，學校及社區中心會成為採樣中心，有信心屆時協助的人手足夠。據知，救護員及救護主任亦可以參與協助採樣，時薪400港元，反應踴躍。

據了解，檢測計劃由醫護人員統一採樣，醫生、護士、牙醫、學護及聖約翰救傷隊等均是招募對象。日前有消防處的內部消息流出，救護員及救護主任可於休班時間參與採樣工作，初步工作日期是9月1至14日，時間是早上7時45分至晚上8時15分、合共12.5小時，有1小時午膳時間，時薪為400港元，需接受採樣的訓練。

消防處救護員會主席李偉孝指，以他所知，救護人員均踴躍參與該計劃，稱：「今次好正面，大家都想幫助社會及市民大眾，收入亦可觀，所以反應不俗」。

此外，有消息人士稱，採樣中心設於全港18區的學校及社區中心，選址仍未定，主要以交通便利、暢通易達為主，戶外、通風良好的地方是重要考慮因素，未必一定使用選舉時作為票站的學校。據知，預料整個檢測或只需要進行一周，暫未設檢測人數的上限，而相關器材及設備等仍在準備中。

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