食肆收入跌8成恐現倒閉潮　業界促政府補貼一半租金

飲食業在新冠肺炎疫情下飽受打擊，逾千間食肆已結業。

飲食業在新冠肺炎疫情下飽受打擊，逾千間食肆已結業，禁止晚市堂食更導致生意進一步下跌，恐現新一波倒閉潮。有油尖旺食肆負責人反映，上月中實施禁止晚市堂食後，收入跌至只有以往的20%；有店主要借貸以支付店內開支。該區區議員促請政府動用防疫抗疫基金下的80億港元應急基金，為業界提供津貼，包括補貼50%租金，並向全港市民發放消費券，提高消費意欲。

多名油尖旺食肆負責人今日（21日）在區議員協助下召開記者會。有店主反映，在配合社交距離措施下經營已十分困難，至上月中政府更實施禁止晚市堂食令，令收入進一步減少至僅有以往的20%，生活入不敷支，惟店舖仍有租約，形容進退兩難。另有食肆負責人表示，該店聘請聽障、傷殘人士作侍應，難以應付送外賣及接聽電話訂單，一時三刻難以適應，令該店難以生存。

油尖旺區議員李國權及朱江瑋指，接獲大量店主反映經營困難而被迫結業，有店舖更遭業主要求逆市加租。二人批評政府失職，防疫把關不足令業界陷入營運困難，促請政府動用80億港元應急基金，為業界提供支援。

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