調查指教育中心每月蝕7萬港元　團體促政府提供租金補助

新冠肺炎疫情持續，莘莘學子停課多時，連帶教育中心生意亦受重創。教育中心聯盟日前以網上問卷訪問逾1700間教育中心，發現受訪中心者半年間平均減租幅度只有11%，更有超過50%教室沒有獲得減租，今年2月以來每間教育中心平均每月虧蝕近7萬港元。聯盟形容減租幅度似有還無，批評政府減租呼籲根本無效；促請當局提供租金補助，協助業界渡過難關。

聯盟今(21日)表示，由本月3至12日收集網上問卷，收集1091位教育中心負責人提供1758間教育中心的數據，今年2月以來每間教育中心平均每月虧蝕近7萬港元，租金支出佔虧蝕額達53%。調查估算，平均每間教育中心2月至7月總虧蝕額為40.5萬港元，以此推算全港所有教育中心2月以來總虧損金額高達約57億港元。而第二輪防疫基金向每間註冊教育中心提供4萬港元資助，受訪教育中心平均使用了92.5%資助繳付租金，反映租金是激發倒閉潮的首要因素。

聯盟指出，教育局在疫情下於2月至8月期間多次指令註冊教育中心停止面授課程，連帶獲豁免註冊的教育中心也大量停業，私營教育中心因此受非常嚴重打擊而大量倒閉。據教育局網頁，註冊教育中心在今年1月約有3500間，但直至8月中只剩下約2700間。

聯盟提議政府補助8個月限課令期間的一半租金，以最新統計平均月租3.5萬港元計算，每間註冊及豁免註冊教育中心應獲得14萬港元。聯盟認為，教育局可考慮讓教育中心有條件地重開面授課程，如參考食肆的開業條件，包括限制師生比例、加大容額限制等，讓教育中心可安全地有限度恢復營運。