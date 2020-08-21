政府下周一起逐步恢復公共服務　各部門安排一覽

香港新冠肺炎疫情持續，港府於過去1個月實施政府僱員特別上班安排，只提供緊急和必須的公共服務，影響不少市民需求。政府發言人昨日(20日)宣布，政府部門由8月24日起，將逐步恢復更多早前暫停或縮減的基本公共服務，最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。而政府各部門逐步恢復提供基本公共服務之安排如下：

機構●恢復公共服務安排●時限(如有)

教育局●各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組及其他服務單位，由8月24日起如常提供公共服務；九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館、藝術與科技教育中心(包括STEM教育中心)繼續暫停對外開放●直至另行通告

社會福利署●24小時熱線繼續提供正常服務，其他服務如社會保障辦事處、綜合家庭服務中心等，則維持有限度服務，其中社會保障辦事處會暫停對外開放，改以其他模式維持有限度服務；綜合家庭服務中心會繼續開放，但只提供個案服務，並暫停提供延長時間服務●直至8月30日

選舉事務處●轄下各辦事處及選舉資訊中心、地方選區正式選民登記冊、功能界別正式選民登記冊(區議會(第二)功能界別除外)、選舉委員會界別分組正式投票人登記冊的查閲安排，恢復正常運作及提供服務●不適用

廉政公署●全面恢復服務，包括所有分區辦事處●不適用

屋宇署●除在過去1個月實施特別工作安排期間提供的緊急和必須的公共服務外，香港太古城拓展部辦事處收發處櫃枱服務，將於星期一至五，上午9時30分至下午3時，接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格；九龍油麻地西九龍政府合署北座屋宇署總部樓宇資訊中心，將於星期一至五，上午10時至下午4時重新開放，提供查閱和複印私人樓宇記錄的服務；屋宇署總部地下的收件處，將於星期一、三及五，上午10時至下午4時重新開放，總部地下一般查詢處及該署的會議室則將不會開放予公眾●直至8月30日

政府物流服務署●繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，由8月24日起，會於星期一及星期二，上午8時30分至下午1時，及下午2時至5時，提供收取憲報刊登所需費用服務●直至另行通知

民航處●恢復所有櫃台服務，包括非預約服務，其中航空人員執照事務組的辦公時間為星期一至星期五，上午8時45分至下午12時45分，及下午1時45分至下午5時●不適用

地政總署●總辦事處及轄下各辦事處將會恢復全面提供各項公眾櫃枱及電話查詢熱線服務，包括地圖銷售、領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等服務；網上服務將會維持正常●不適用

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