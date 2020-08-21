近半受訪者反對全體議員延任　支持僅佔35%

全國人大常委早前決定現屆立法會繼續履行職責不少於一年，外界關注泛民主派會否接受延任安排，香港民意研究所最新調查顯示，有近一半受訪者反對全體議員延任。

民研於本周一(17日)至昨日(20日)，向大約2萬3千名受訪者進行調查，結果顯示，約47%受訪者反對繼續出任，35%支持延任，15%表示一半半。以受訪者政治取態劃分，當中63%民主派支持者反對，31%非民主派支持者反對。

對於外界建議推行港版健康碼，容許於病毒測試呈陰性的市民進入食肆、商場或公共地方，機構調查發現有76%的受訪者反對建議，支持的僅佔15%。

另外，民研表示，昨午收到民主黨邀請，為泛民主派應否延任進行民意調查，現處於商議階段。有學者指，預計未來的民調將會與是次民調結果相似，兩方意見會非常接近，可能只相差2至3個百分點，認為不同立場的泛民主派議員需要承諾完全服從於民調結果。

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