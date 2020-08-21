警擒元朗找換店劫案無業胖賊　疑為財困犯案還債

元朗上周六(15日)有找換店遭一名鐵錘賊行劫，賊人在天天化日下砸爛防盜門鎖頭，再持錘指嚇店員及進行搜掠，擸走總值約值18萬港元的現金後逃去，整個犯案過程僅約30秒。

元朗警區刑事總督察歐陽德表示，警方在案發後趕至調查，於現場檢獲涉案鐵錘，又在附近後巷發現賊人遺下的衣物及手套。警方其後沿賊人逃走路線搜查，翻看大量「天眼」片段，發現他先後登上兩輛紅頂的士及綠頂的士，並駛向元朗八鄉一個村落。

警方根據線索展開追查，並尋獲2名曾接載賊人之的哥，由於賊人身形肥胖、廣東話不純正，均令他們留下印象，向警方提供實際線索。警方經過情報分析後，成功鎖定賊人身份，昨午(20日)1時許採取行動，在疑犯位於屯門的住所樓下，拘捕該名36歲無業漢。

探員及後持法庭手令進行搜屋，尋獲其餘犯案時所穿的衣物及運動鞋。警方經查問後，相信有人因財困行劫，而案中贓款多數已用作還債。被捕男子現正被扣留調查，將會暫控他一項搶劫罪，並會向法庭申請將他還押，等待進一步調查及法律意見。

歐陽德續指，根據警方調查所得，賊人事前相信曾到元朗市中心一帶找換店觀望，不排除是踩線，而他犯案逃走時換乘的士及脫去衣物，目的皆為逃避追查，惟天網恢恢，警方始終有能力將其繩之以法。他同時亦感謝市民對警方的支持及配合，促使案件可以短時間偵破。

案發於上周六下午5時許，一名穿白色上衣、戴鴨舌帽及口罩的肥胖大漢，突然取出一把約40厘米長鐵錘，砸毀青山公路元朗段100號一間找換店的大門鎖頭。他向女職員聲稱打劫，繼而擸走約16萬港元現金及2萬元人民幣，得手後往同益商場方向逃去。期間，有七人車司機駛經現場，曾經熱心落車協助追截，惜賊人仍逃之夭夭。案件交由元朗警區重案組跟進。

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