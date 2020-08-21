確診有所回落　政府關注未來一周疫情或恢復晚市堂食

本港新冠肺炎疫情仍未受控，港府決定在下月1日正式展開全民自願病毒檢測。行政長官林鄭月娥今午(21日)表示，港府目前已採取歷來最嚴厲措施，未來一周是疫情關鍵，希望可完成貨櫃碼頭及外傭相關群組的檢測，並擴大特定群組病毒測試，了解確診個案近日下降趨勢是否可持續，或是會反彈。她指政府亦已與有關業界商討逐步重開，首階段或可有限度開放食肆晚間堂食、戲院、美容院及運動場所。

林鄭指，政府早前已透過社區計劃每日派發110個樣本瓶，結果每1000人中有2.5人確診，其他35萬名高風險人士中，找到71人確診，佔0.02%。至於上月中推出的第一輪高風險群組檢測，包括3.26萬名安老院舍員工中，驗出有1人確診，佔0.003%；2萬名公共交通司機中，有12人確診，佔0.06%；13萬名餐廳、街市員工，有28人確診，佔0.02%。

她表示，港府會採取三管齊下防控措施，第一是病理學檢查，稍後會加入兩間大學的實驗室，可做到每日1萬至1.2萬個檢測量。第二個特定群組檢測，如院舍、酒店接待員工，新增的特定群組有40萬人，當中有10萬公務員，需要靠私營化驗所進行，每日料達數萬個。第三則是全民檢測，每日總檢測量超過10萬個，她強調如沒有中央支持，港府無法展開全民檢測。

另外，她指立法會已安排下周五(28日)召開特別會議，可以交代抗疫工作，稍後會發出抗疫工作的文件，以及口罩供應及分配的文件，希望今日交代整體情況。

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