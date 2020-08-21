戲院開業無期　商會促業主體恤及容許戲院延期交租

新冠肺炎疫情下，政府先後兩次勒令包括戲院在內的12個指定處所停業，有戲院被入稟法院追收租金。香港戲院商會發表聲明，強烈呼籲業主體恤戲院，取消底租，按租戶營業額收取提成租金、管理費及其他雜費，並與戲院多作溝通，對暫時未能每月如期繳交租金的戲院給予延期繳付安排，以及停止採取一切法律行動，讓戲院捱過疫情難關。

戲院商會指疫情對業界造成巨大打擊，收入大跌90%，停業期間更是零收入，戲院業已處於生死存亡之際。儘管商會多次去信地產建設商會及公開呼籲，希望業主體恤戲院，共度時艱，取消底租，並改為按租戶營業額收取租金，惟業主無動於衷。

商會更收到大部分會員反映，業主不單沒有體諒戲院因在政府防疫規定下慘淡經營，更沒有因為政府兩度勒令關閉場所，導致戲院超過3個月零收入，而給予院商切實及合理的租金豁免，同時亦拒絕與戲院協商解決辦法，反為步步追迫，向院商採取不同手段追討租金，如入稟追租等。

商會呼籲業主體恤戲院，對暫時未能如期繳交租的戲院給予延期繳付安排，以及停止採取一切法律行動，保住香港電影工業。

UA院線兩間分別位於銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場的戲院，自5月起多次遭入稟法院追租。法庭入稟狀顯示，UA淘大的業主恒隆地產在5至8月期間，合共入稟追租UA達6次，每月涉款約137萬港元；而時代廣場UA則於本月13日被業主九龍倉置業，追討逾191萬元的1個月租金。

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