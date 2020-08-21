疫下刺激消費　政黨促政府全民派$5000

政府日前宣布將推出第3輪防疫抗疫基金，有政黨認為政府應考慮向市民派發現金5000港元，以刺激本港經濟和消費。

民建聯今午（21日）與政府會面，會後指現時經濟上雖有好轉，但有專家指市民仍須與新冠肺炎病毒共存一段時間。該黨主席李慧琼認為政府應按各行各業進行風險評估，又指要求政府派發不少於5000港元，是考慮到政府已在抗疫防疫方面花費3000億港元，加上疫情不明朗，擔心庫房或未能維持。

李慧琼又建議政府應容許市民以1次性方式提取僱員供款部分的強積金作緊急用途，金額最高為10萬港元或累計權益的50%；亦建議政府應發放約6000港元的失業援助金，並希望政府有實質措施，鼓勵業主減租。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020