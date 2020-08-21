9.1推全民自願檢測　待疫情緩和落實健康碼出入境措施

政府早前宣布免費為全港市民進行新冠病毒檢測，行政長官林鄭月娥今午(21日)表示，中央政府支持港府的3大項目，當中包括一次過普及社區檢測，有關測試由下月1日開始，政府會爭取在兩星期內完成；其次在亞博8至11號展館建設俗稱「港版方艙醫院」的社區治療設施，配置最多1000張病床，部分為有負氣壓系統，會爭取在數周內完成；最後在亞博旁邊一處3.2公頃土地興建臨時醫院，樓高2層，內有800張負氣壓病床，期望4個月內完成。另外，林鄭確認行會已通過599D修例，授權衞生主任外的公職人員追蹤確診者源頭。

林鄭又指，已有一系列工作重振香港經濟，包括中央7月初已同意的「健康碼」出入境措施，讓港澳居民往內地，待本港疫情緩和後將逐步落實。此外，政府已預留10.2億港元重振會展業；「理財通」稍後亦會盡快推出，方便人民幣的往來。

創新及科技局局長薛永恒補充指，粵港澳三地政府於5至6月本來擬適度恢復三地往來，而開發香港健康碼的目的，是讓市民取得證明無染疫的「香港健康碼」後，自行轉換成澳門和廣東省的「澳康碼」和「粵康碼」，合資格人士會於網上系統取得配額，並進行檢測，其檢測結果會被上載至系統，樣本提供者其後會收到通知，自行上系統取得陰性證明，並轉換為「澳康碼」和「粵康碼」。他強調，香港健康碼會有申請人的姓名、檢測機構、病毒檢測結果，以及出入境資料，健康碼並無任何追蹤功能；申請人同意，才會將相關資料轉交廣東和澳門，做法符合私隱條例。

至於有關全民自願檢測詳情，公務員事務局局長聶德權表示，將於下周起接受預約，但6歲以下兒童及咽喉有病人士不適合參加。接受服務的市民填寫資料，如姓名、身份證號碼、檢測地點等，開放時間是早8晚8，當中1小時進行清潔，如結果呈陰性市民會收到短訊，若陽性會交由衞生署通知進行隔離，採集樣本會採鼻腔及咽喉的合併拭子樣本，由醫療護理訓練人員進行採樣。

他續稱，每個社區中心均有醫護人員當值，並提供一切防疫裝備，亦會有其他支援人士，每一個檢測中心將實施防感染措施，市民作預約登記後，在指定時間進入會場通過體溫檢測，並作簡單的程序，在等候區等候採集樣本，完成後在指定通道離開。相關人員將確保樣本安排送遞實驗室，強調檢測樣本不會送出香港，完成後會銷毀；樣本瓶不會標示任何個人資料，亦不會傳送予任何境外機構或人士，發現個別陽性個案將交由醫管局及衞生署跟進。

港府又提到，已確認會採購疫苗，一旦研發完成便可供市民使用。食物及衞生局局長陳肇始表示，現時不少國家及地區積極簽訂預先採購協議，港府亦會以採購協議方式採購疫苗，目前正聯絡相關採購商；以及已向中央請求，待中國疫苗研發完成後提供予香港使用。

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