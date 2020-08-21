新居屋火炭彩禾苑　每月平均管理費逾1200元

因應新冠肺炎疫情，涉及4屋苑的今年新一期居屋至今仍未有接受申請日期。當中唯一可以即買即住的火炭彩禾苑，消息指其每單位每月的平均管理費約為1210港元，平均每呎管理費約2.6港元。

位於火炭禾上墩街的彩禾苑提供806個單位，單位面積介乎394至614平方呎，據了解，房屋委員會建議的管理費介乎1044至1612港元。至於房委會作為該屋苑停車場業主，就屋苑公用地方與設施開支所須負責繳付的每月管理費約為2070港元。

擬以市價63折出售的今期居屋提供約7047個單位，售價約123萬至513萬港元。屋苑包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及鑽石山啟翔苑。當中只有彩禾苑預計本月入伙，其餘山麗苑、錦駿苑及啟翔苑，分別預計至2021年11月、2023年2月及2023年5月才入伙。

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