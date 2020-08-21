物業管理發牌接逾700宗申請　首批25人獲牌

政府早前為物業管理行業引入發牌制度，物業管理業監管局為首批物業管理人發出牌照，合共批出25個正式及臨時物管人牌照予合乎資格的物管從業員。

發牌制度於8月1日實施後，截至前日(19日)，監管局收到逾700宗有意申領牌照的登記，並已成功收取了超過300個申請的文件。監管局指出，發牌制度的目的是希望藉規管制度及其他相應配套措施，協助物管業及從業員發展專業化。

發牌制度設有物業管理公司牌照及物業管理人牌照。為令業界有充足時間適應，發牌制度有3年過渡期。期間，物管公司及物管人可選擇，但並不規定必須領牌。

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