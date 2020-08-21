政府授權公職人員追蹤密切接觸者　到港人士強制檢疫延長1個月

政府表示鑑於疫情發展，今日(21日)修訂《預防及控制疾病條例》(第599章)及指明刊憲，包括獲授權人員可要求任何人士提供與處理公共衞生緊急事態相關的資料以進行追蹤工作；到港人士強制檢疫要求延長1個月；並從本月28日開始，將埃塞俄比亞列入「極高風險地區」。

政府發言人表示，雖然新增確診個案數字自7月底高峰以來回落，但整體數字仍處於高位，源頭不明個案的比例達約40%。而新增和仍在增長的感染群組，在外籍家庭傭工宿舍和港口人員工作地點等出現，顯示大規模社區爆發和疫情反彈的風險仍然相當高，專家亦指第四波疫情高峰期或會與流感季節同時發生，因此應作多方面準備應對。

發言人又稱，面對大量確診個案湧現，衞生防護中心的人手不足以應付相關工作，因此政府有需要修訂《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)，賦權獲授權人員在預防和控制疾病傳播的情況下，要求任何人士提供或披露有關識別和追蹤可能已蒙受有染上疾病的危險的人士的資料，例如外遊記錄、曾到訪處所或曾接觸人士等。

另外，即日起取消限制湖北省居民，以及抵港前14日內曾到訪湖北省的非香港居民入境香港規定，但他們入境香港仍須遵守強制檢疫要求。而到港人士強制檢疫，即《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)有效期本身直至下月7日，則會延長1個月，至10月7日。

政府亦會就《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)下的最新指明刊憲，從本月28日起，將埃塞俄比亞列入「極高風險地區」，直至另行通知。現時極高風險地區包括孟加拉、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國，相關到港人士必須提供陰性檢測證明、香港酒店預訂房間的確認書等文件。

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