外傭宿舍現群組爆發　政府加快處理簽證減逗留宿舍時間

本港新冠肺炎疫情持續，近日外傭宿舍及貨櫃碼頭均出現群組爆發。勞工及福利局局長羅致光今(21日)表示，疫情後已大幅減少新來港外傭人數，由以往日均約580名減至現時約30名。他稱有職業介紹所宿舍出現確診個案後，入境事務處已加快處理外傭簽證及約滿後轉換新僱主的申請等，處理時間由以往4至6星期減至1至2星期，未來會繼續處理積存個案，目標是壓縮到數日內完成，以減少外傭逗留宿舍的時間，另會盡快安排提早終止合約的外傭離港。

羅又稱已安排入住宿舍的外傭進行1次免費測試，現時已完成首輪工作，惟外傭參與率偏低，只回收了約1800個樣本瓶，錄得1宗確診個案。他形容回收情況不理想，因為外傭流動性較大，強調當局會繼續加強有關工作，包括下周內會為轉換僱主的外傭進行病毒檢測，要求有關外傭證實無染疫後，才前住新僱主家中。

至於葵涌貨櫃碼頭的群組爆發，運輸及房屋局局長陳帆指，碼頭至今錄得71宗個案，大部分與宏記港務操作有限公司有關，營辦商已向員工派發7600個檢測樣本瓶，至今早11時已把其中6800多個樣本瓶交予衞生署化驗，當中衞生署指已檢測約5000個樣本。陳又稱，政府正與碼頭營辦商及持份者商討抗疫對策，包括興建更多休息室及床位，床位要有足夠距離並加裝隔板等。

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