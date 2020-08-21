2男1女賊旺角冒警截查兩16歲少年　偷走2部值萬元電話

警方今日(21日)凌晨1時許，接獲姓鍾及姓李(俱16歲)少年報案，指於旺角塘尾道66至68號對開，疑遭自稱警務人員的2男1女截查，並要求檢查他們的財物，期間3人懷疑盜去2名事主各一部約值10000元的手提電話。另外，姓李事主更懷疑被其中一人以手襲擊，3人之後逃去無蹤。

警員接報到場，經初步調查後，案件列作冒充警務人員、盜竊及普通襲擊，交由旺角警區刑事調查隊跟進，正追緝2名年約30歲男子，2人身高約1.7米，其中一人蓄短灰髮、案發時身穿黑色短袖上衣及短褲，另一人蓄短黑髮、案發時身穿黑色短袖上衣及灰色長褲及一名蓄短髮女子，事件中暫未有人被捕。姓李事主經檢查後無表面傷痕，事後拒絕送院治理。

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