80%市民不滿政府抗疫表現　76%反對推行健康碼

民意調查發現有80%受訪市民不滿政府抗疫表現。

本港疫情持續，香港民意研究所於上周四(13日)至昨日(20日)，就市民是否滿意政府應對肺炎疫情的表現，訪問約2萬6千名受訪者，最新調查顯示，有80%受訪者不滿意政府抗疫表現，滿意的僅佔13%。

此外，有72%受訪者嘗試預計自己於未來一個月會感染肺炎的機會，另有28%表示不知道或很難評估。

對於外界建議推行港版健康碼，容許於病毒測試呈陰性的市民進入食肆、商場或公共地方，機構向約2萬3千人進行另一項調查，發現有76%的受訪者反對建議，支持的僅佔15%。

公共衞生研究社召集人陳盈指，調查結果顯示市民反對推行港版健康碼，由於病毒存在空窗期，同時會出現假陰性的檢測結果，認為推行計劃會令市民防疫意識減低，陳更指政府若無視民意，強行推出計劃只會得不償失。

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