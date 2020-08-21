新渡輪港九小輪6條航線　9月起推出票價優惠

新渡輪及港九小輪今日（21日）公布，按照牌照內的「利潤分享機制」條款，推出「票價優惠」。新渡輪營運的3條離島航線，優惠最高逾8%；港九小輪屬下3條航線，優惠折扣逾12%，9月起生效。

3條新渡輪優惠航線，分別為中環來往長洲、中環來往梅窩以及橫水渡（穿梭坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲）。優惠由今年9月1日起至下年3月31日，成人優惠由1.1港元至3.6港元不等，小童、長者及殘疾人士的票價優惠則由0.5港元至1.8港元不等。月票亦可享優惠，中環往來長洲優惠價為498.4港元，中環往來梅窩則為509.7港元，中環往來長洲之多程票於優惠期內亦以250港元的優惠價發售。

港九小輪優惠期則由今年9月1日起至12月31日，受惠航線為中環至南丫島榕樹灣、中環至南丫島索罟灣以及中環至坪洲。以成人票價為例，中環至榕樹灣優惠由2.3港元至3.2港元不等、中環至索罟灣優惠折扣由3港元至4港元不等。中環至坪洲普通船折扣優惠由1.9港元至2.8港元不等，快船則減價3.6港元至5.5港元不等。

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