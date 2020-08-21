女生認襲警候懲　稱被捕後患創傷後遺屢自殺

去年9月沙田港鐵站疑因跳閘問題引發警民衝突，一名17歲資優少女期間被警員截停時，驚惶失措下咬傷警員手臂，被控一項襲警罪。少女今於沙田法院認罪，律師求情指她患有嚴重抑鬱問題，案發時一度被嚇得失禁，之後更曾三度企圖自殺，被診斷患上創傷後遺症。裁判官續准她保釋至9月11日量刑，期間待索閱其感化及社會服務令報告。

孫姓女被告承認在去年9月25日，在沙田新城市廣場一商店外襲擊一名女警。案情指當晚曾發生懷疑跳閘事件，之後有約百名示威人士聚集，示威者在警員到達後四散逃去。被告被警員截獲，掙扎期間咬了女警3秒，令女警上臂有擦傷。

辯方律師求情指，被告與家人因政見不同而關係轉差，她患有抑鬱問題，當晚因情況混亂，被告一度被多名警員包圍，警員更用力箍住她，嚇得她失禁，事後被診斷患有創傷後遺症，曾分別企圖跳樓、服藥及跳軌自殺，可見案件為她身心帶來很大壓力，希望法庭考慮到被告坦白認罪而予以輕判。

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