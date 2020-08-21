男生警察宿舍外掟汽油彈　認罪顯悔意判感化

15歲中四男生去年在柴灣已婚警察宿舍外掟汽油彈，導致一名警長所居住的單位外牆及窗被熏黑。該男生早前承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，今（21日）在東區法院少年庭被判處3年感化令。裁判官表示，判處最長時數的感化令除反映控罪的嚴重性，亦希望透過定期監管和密集訓練，從而提升被告的同理心和守法意識，以協助被告更生。

控方案情顯示，去年11月18日下午4時，有男途人目擊被告與一名不知名女子各自向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，最終女子逃去，被告則被途人制服。

裁判官指，當天被告與父親因政見不同而衝突，及後離家與友人一同掟汽油彈，雖然汽油彈內助燃劑分量較小，但都導致單位外牆及窗被熏黑。雖然造成的損毀輕微，惟本案有一定的罪責和風險，因被告是夥同犯案，火勢亦有可能危害大樓內的所有居民。若被告是成年人，法庭可考慮判處為時不短的監禁。

惟法庭除了顧及公眾利益外，亦需考慮被告自身利益。裁判官指，被告犯案時僅15歲，並患有亞氏保加、過度活躍及對立反抗症，從而減低其判斷力和同理心，使被告受影響下犯案。而案發後，被告表現有決心改過，並能主動認罪以示悔意。法庭認為須重視被告的更生，遂接納心理專家和感化官建議，判處感化令。

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